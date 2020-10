Trump 'scopre' i poveri e manda pacchi alimentari elettorali con una sua lettera: scoppia la polemica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una porcata da parte di un miliardario che se ne frega dei poveri, che ha passato la vita a sfruttare i bisognosi e che adesso fa lo splendido con i soldi pubblici. scoppia il caso dei pacchi ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una porcata da parte di un miliardario che se ne frega dei, che ha passato la vita a sfruttare i bisognosi e che adesso fa lo splendido con i soldi pubblici.il caso dei...

Pinucciosono : si scopre che Trump ha avuto 75.000 dollari di spese per il suo parrucchiere e per per il truccatore della figlia.… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 1.10.2020 - To: White House Mr. Trump Pres. – from R.PAU- Italian Trade Unions Minister in political as… - albertomura : Di Aldo Grasso Dibattito Trump-Biden, se la tv Usa scopre quella italiana: urla e offese - EnricoBattist : Ma Joe Biden ha almeno 115 anni, se Trump va all’anagrafe, lo scopre e vince sicuro. - BramucciMatteo : @Agenzia_Ansa Sleepy Joe Biden è ancora peggio del previsto. E si scopre che ha anche un figlio drogato. Strano non… -