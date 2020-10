Trump e la “profezia cattolica” del 1983 | fede | politica e Internet

Leggi su bufale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti diverse condivisioni relative ae la “profezia cattolica” del. Un apologo più che altro, un misterioso dialogo registrato sua partire dal 2017, e ritirato fuori in questi giorni da portali contro Bergoglio e pagine legate a QAnon in funzione antiBergogliana. Il senso del recupero è evidente: narrano tutte le condivisioni che un cittadino americano nelabbia incontrato un suo ex concittadino a Loreto. I tue sono diventati amici e Tom Zimmer, l’eremita della profezia, abbia detto all’amico “Proprio ora, negli Stati Uniti, c’è un uomo che ha la mano di Dio su di lui. Ha il QI di un genio e un’istruzione di prima classe. Ha un’efficienza accecante… il suo nome è Donald ...