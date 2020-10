Trump contro Biden: se voi foste americani, per chi votereste? (Di giovedì 1 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Donald Trump","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Joe Biden","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Donald","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Joe","index":1}

lauraboldrini : #Biden batte #Trump. I sondaggi, dopo il confronto televisivo, danno per vincente il candidato dem contro un presi… - Capezzone : +++Piccola guida per decifrare #Debates2020+++ Per capire il match di poche ore fa tra #Biden (più “moderatore”) co… - ilfoglio_it : Gli sforzi di Di Maio per accreditarsi agli occhi dell’Amministrazione Trump come il più filoatlantista degli itali… - MaurizioTorchi2 : RT @giobandnere: Famiglia Cristiana contro Trump per la nomina della Barrett. In bocca a Satana sempre e comunque. Come Avvenire. Come i lo… - RenatoLega : RT @SecondoPaulo: @lauraboldrini @lpante74 ??????Poveraccio, fa proprio pena, Trump perderà contro i bombaroli democraticisti come alle preced… -