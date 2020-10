Trump-Biden, sfida di insulti. È il declino del mito Usa (Di giovedì 1 ottobre 2020) Paolo Guzzanti Mentre arrivava al termine il bruttissimo dibattito fra Trump e Biden, milioni di americani esploravano i siti che spiegano come ottenere la cittadinanza canadese Mentre arrivava al termine il bruttissimo dibattito fra Trump e Biden, milioni di americani esploravano i siti che spiegano come ottenere la cittadinanza canadese. Un'impennata. Quasi tutti i giornali hanno biasimato il tono, lo stile, le debolezze e la totale mancanza di fair play fra i due. Joe parla, Donald lo interrompe, Joe si rivolge al moderatore e chiede aiuto: «Non posso parlare se questo mi interrompe». E Trump: «Tu parla, non ti preoccupare, quelli che ti capiscono seguiteranno a capirti anche se ti interrompo». Un atteggiamento da bullo. E a Biden che protesta, il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Paolo Guzzanti Mentre arrivava al termine il bruttissimo dibattito fra, milioni di americani esploravano i siti che spiegano come ottenere la cittadinanza canadese Mentre arrivava al termine il bruttissimo dibattito fra, milioni di americani esploravano i siti che spiegano come ottenere la cittadinanza canadese. Un'impennata. Quasi tutti i giornali hanno biasimato il tono, lo stile, le debolezze e la totale mancanza di fair play fra i due. Joe parla, Donald lo interrompe, Joe si rivolge al moderatore e chiede aiuto: «Non posso parlare se questo mi interrompe». E: «Tu parla, non ti preoccupare, quelli che ti capiscono seguiteranno a capirti anche se ti interrompo». Un atteggiamento da bullo. E ache protesta, il ...

