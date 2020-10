Trump-Biden, “nei dibattiti microfono chiuso se interrompono”. Repubblicani contro il tycoon sui suprematisti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Così com’è non funziona. Il primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden è stato una successione di interruzioni e insulti, bollato come “vergogna nazionale” dalla stampa americana e da molti commentatori. Per questo il format va cambiato: a studiare le nuove modalità con cui dovrebbero svolgersi i successivi confronti tv del 15 e del 22 ottobre è la Commissione sui dibattiti presidenziali, che è intenzionata ad apportare modifiche in vista dei prossimi appuntamenti, visto il caos che si è generato tra i due candidati per garantire “una discussione più ordinata delle questioni“. Tra le modifiche anche la chiusura del microfono nel momento in uno dei due sfidanti tenti di interrompere l’altro o il moderatore. I piani non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Così com’è non funziona. Il primo dibattito tra Donalde Joeè stato una successione di interruzioni e insulti, bollato come “vergogna nazionale” dalla stampa americana e da molti commentatori. Per questo il format va cambiato: a studiare le nuove modalità con cui dovrebbero svolgersi i successivi confronti tv del 15 e del 22 ottobre è la Commissione suipresidenziali, che è intenzionata ad apportare modifiche in vista dei prossimi appuntamenti, visto il caos che si è generato tra i due candidati per garantire “una discussione più ordinata delle questioni“. Tra le modifiche anche la chiusura delnel momento in uno dei due sfidanti tenti di interrompere l’altro o il moderatore. I piani non sono ...

