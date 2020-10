Troppi elefanti stanno morendo | il nuovo caso Zimbabwe dopo Botswana

Leggi su chedonna

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel mondo siverificando morti diche destano molte preoccupazioni per la comunità scientifica. Vediamo cosa sta accadendo. Nel mondo glisono una categoria forse fin troppo perseguita e poco curata da molte persone che a quanto pare non hanno molto cuore in petto. Basti ricordarci di quella povera elefantessa incinta uccisa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it