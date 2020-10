Transizioni di genere: i farmaci ormonali gratuiti in tutta Italia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da oggi la terapia ormonale per le persone transgender è gratuita in tutta Italia. Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana del Farmaco con una decisione già pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi operativa. I farmaci sono stati inseriti nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale come farmaci di classe H, quelli che possono essere distribuiti, gratuitamente, solo nelle farmacie ospedaliere. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da oggi la terapia ormonale per le persone transgender è gratuita in tutta Italia. Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana del Farmaco con una decisione già pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi operativa. I farmaci sono stati inseriti nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale come farmaci di classe H, quelli che possono essere distribuiti, gratuitamente, solo nelle farmacie ospedaliere.

Sono i farmaci ormonali usati per il processo di transizione delle persone transgender che non si riconoscono nel genere corrispondente al loro sesso biologico. Sono ora gratuiti in tutta Italia per ...

Terapia farmacologica ormonale nella disforia di genere: il Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna erogherà gratuitamente i farmaci

D’ora in poi, in Emilia-Romagna le persone con disforia di genere potranno ricevere gratuitamente le terapie ormonali adeguate sotto stretto controllo del Servizio sanitario regionale.

