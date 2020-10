Toto-banche |  Credit Agricole insiste su BPM ma Piazza Meda smentisce

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le nuove indiscrezioni sulle possibili nozze italo-francesi fra Banco BPM e il Credit, vengono prontamente smentite dall’istituto diFilippo. La banca guidata da Giuseppe Castagna è aperta ad “esplorare tutte le possibili ipotesi in relazione a una potenziale aggregazione” ma “i contenuti dell’articolo sono privi di fondamento”. Il banco BPM fa riferimento all’articolo apparso sul Messaggero, secondo cui l’Ad Castagna avrebbe avuto alcuni contatti informali con il numero uno del Credit, Philippe Brassac, per valutare un possibile progetto di aggregazione. Intanto aAffari le azioni Banco BPM avanzano dello 0,45% sotto i massimi intraday mentre a Parigi le Crédit ...

finanza_online : RT @lauranaka: Rumor Risiko bancario: Credit Agricole punta a Banco BPM, 'forte interesse da #Parigi'. Lo riporta @ilmessaggeroit E' Banco… - alcide_a : RT @lauranaka: Rumor Risiko bancario: Credit Agricole punta a Banco BPM, 'forte interesse da #Parigi'. Lo riporta @ilmessaggeroit E' Banco… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Rumor Risiko bancario: Credit Agricole punta a Banco BPM, 'forte interesse da #Parigi'. Lo riporta @ilmessaggeroit E' Banco… - lauranaka : Rumor Risiko bancario: Credit Agricole punta a Banco BPM, 'forte interesse da #Parigi'. Lo riporta @ilmessaggeroit… - infoiteconomia : Borsa: nervosismo Wall Street frena l'Europa, a Milano impazza il toto-banche -3 -

Ultime Notizie dalla rete : Toto banche

Finanzaonline.com

La banca guidata da Giuseppe Castagna è aperta ad "esplorare tutte le possibili ipotesi in relazione a una potenziale aggregazione" ma "i contenuti dell'articolo sono privi di fondamento". Il banco ...In quel caso Gennaro Cicio, uno dei prestanome cui erano stati intestati alcuni locali, non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi e, nonostante questo, era riuscito ad aprirsi quattro ...