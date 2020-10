Torna l'obbligo di ricetta per la pillola del giorno dopo (Di giovedì 1 ottobre 2020) La determina dell'Aifa rivede la norma. Nel 2016 era stata abolita la prescrizione per le maggiorenni Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) La determina dell'Aifa rivede la norma. Nel 2016 era stata abolita la prescrizione per le maggiorenni

StraNotizie : Torna l'obbligo di ricetta per la pillola del giorno dopo - Lo_statistico : @ficulle39 Secondo me Chiesa in prestito 10 mln senza obbligo è da fare, se fa schifo torna a Firenze, intanto sist… - ComunediAprilia : #Cimitero, da oggi si torna ad accesso senza limitazioni orarie dei mesi scorsi. In vigore orario invernale. Obblig… - Dolphin64178114 : RT @PianiMino: Una cosa non mi torna dai media Chiesa vicino al Milan : Commisso vuole 60M in contanti, subito no contropartite Chiesa v… - Skysurfer72 : @giampdisan 40 nei prossimi anni.. non è obbligo... alla Juve che gli frega se torna nella fossa dei leoni se fa schifo? Cavoli di Chiesa! -

Ultime Notizie dalla rete : Torna obbligo Coronavirus in Campania, torna l'obbligo mascherine all'aperto: c'è... Il Mattino iPhone 12, produzione al 100%: straordinari obbligatori e divieto di vacanze per gli operai

I nuovi melafonini costringono gli operai di Foxconn a diverse rinunce, ma non tutti sono dispiaciuti dagli obblighi a cui vengono sottoposti. I primi dispositivi arriveranno nei negozi il 5 ottobre, ...

Brexit, la Ue contro la Gran Bretagna: "Ha violato le regole del divorzio"

Ma rafforziamo la Ue contro le minacce" dalla nostra corrispondente TONIA MASTROBUONI Allineare Belfast alle regole Ue significa evitare che tra le due Irlande torni il confine e ... in modo ...

I nuovi melafonini costringono gli operai di Foxconn a diverse rinunce, ma non tutti sono dispiaciuti dagli obblighi a cui vengono sottoposti. I primi dispositivi arriveranno nei negozi il 5 ottobre, ...Ma rafforziamo la Ue contro le minacce" dalla nostra corrispondente TONIA MASTROBUONI Allineare Belfast alle regole Ue significa evitare che tra le due Irlande torni il confine e ... in modo ...