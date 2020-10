Torna Borat, un nuovo film in tempo per le elezioni americane (Di giovedì 1 ottobre 2020) È Tornato anche lui. Borat, il fantomatico giornalista kazako inventato (e interpretato) da Sacha Baron Cohen sarà protagonista di un nuovo film. Il seguito o, per l’esattezza, il subsequent moviefilm, per utilizzare il bizzarro inglese sfoderato dal protagonista, della pellicola d’esordio del 2006. Con la regia di Jason Woliner, lo distribuirà Amazon Prime e uscirà in tutto il mondo il 23 ottobre, prima delle elezioni americane. Il titolo è “Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan”. Il protagonista non è solo: ad accompagnarlo nelle strade americane ci sarà anche la figlia, che Borat vuole ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Èto anche lui., il fantomatico giornalista kazako inventato (e interpretato) da Sacha Baron Cohen sarà protagonista di un. Il seguito o, per l’esattezza, il subsequent movie, per utilizzare il bizzarro inglese sfoderato dal protagonista, della pellicola d’esordio del 2006. Con la regia di Jason Woliner, lo distribuirà Amazon Prime e uscirà in tutto il mondo il 23 ottobre, prima delle. Il titolo è “Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan”. Il protagonista non è solo: ad accompagnarlo nelle stradeci sarà anche la figlia, chevuole ...

