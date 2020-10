Tommaso Zorzi rivela le cause del litigio con la migliore amica Aurora Ramazzotti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020)è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, nel bene e nel male. Infatti sono diventate subito virali i suoi litigi con Franceska Pepe. I due fin da subito non hanno creato alcun legame e si sono presi di mira a vicenda. Più di recente, invece, l’influencer ha avuto un battibecco con Pupo e Alfonso Signorini dopo una battuta infelice fatta poche ore dopo il coming out di Gabriel Garko. Oggi, invece, torniamo a parlare di lui per un altra ragione. Più precisamente per unazione che ha fatto in merito a uno scontro avuto con la. I due sono amici da lungo tempo. Si sono, infatti, conosciuti tra i banchi di scuola alle superiori e non si sono più lasciati. Lei, ...