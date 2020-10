Tommaso Zorzi confida perché lui e Aurora Ramazzotti hanno litigato Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ a Myriam Catania cheha rivelato il motivo per cui hacon). I due erano molto legati, addirittura il gossip ipotizzava chefossero fidanzati, poi è arrivato Goffredo Cerza.ammette le sue colpe, Aury era una delle sue migliori amiche, forse addirittura la sua migliore amica. Ammette di non avere un carattere facile ma scopre anche le sue fragilità. Il gieffino vip vorrebbe fare pace con lei, è da tanto che non la sente, le manca, e forse la sua ammissione di colpa, la sua spiegazione nella casa del Grande Fratello Vip è un tentativo per riavvicinarsi a lei. “Ho un carattere di m….” ha sottolineato alla Catania ...