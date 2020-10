The Haunting of Bly Manor su Netflix: i titoli di tutti gli episodi nei nuovi poster (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si chiama The Haunting of Bly Manor la nuova scommessa orrorifica di casa Netflix. Come molti di voi già sapranno, ci riferiamo alla nuova serie a tinte horror firmata da Mike Flanagan, che era già approdato con successo sulla piattaforma streaming del colosso di Scotts Valley con il precedente The Haunting of Hill House. L’obiettivo è dunque quello di dare vita, in un catalogo sempre più ricco, ad un vero e proprio show antologico, con stagioni autoconclusive tra jumpscare e tensione. In particolare, se The Haunting of Hill House ci aveva portato tra le inquietanti stanze della casa che dà il nome alla serie, The Haunting of Bly Manor va invece ad ispirarsi al romanzo gotico di Henry James conosciuto in Italia con il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si chiama Theof Blyla nuova scommessa orrorifica di casa. Come molti di voi già sapranno, ci riferiamo alla nuova serie a tinte horror firmata da Mike Flanagan, che era già approdato con successo sulla piattaforma streaming del colosso di Scotts Valley con il precedente Theof Hill House. L’obiettivo è dunque quello di dare vita, in un catalogo sempre più ricco, ad un vero e proprio show antologico, con stagioni autoconclusive tra jumpscare e tensione. In particolare, se Theof Hill House ci aveva portato tra le inquietanti stanze della casa che dà il nome alla serie, Theof Blyva invece ad ispirarsi al romanzo gotico di Henry James conosciuto in Italia con il ...

NetflixIT : È uscito il trailer di The Haunting of Bly Manor, la serie originale Netflix dai produttori di The Haunting of Hill… - nutaellacheeks : Mi sto guardando su Netflix 'Haunted' intanto che aspetto 'The Haunting of Bly Manor' e penso solo a una cosa : la… - Dixy62553861 : RT @garganolab2_0: Non ci sono sogni impossibili ma realtà simili. Anche nel rispetto della sostenibilità ambientale ???? From the haunting w… - garganolab2_0 : RT @garganolab2_0: Non ci sono sogni impossibili ma realtà simili. Anche nel rispetto della sostenibilità ambientale ???? From the haunting w… - LongTakeIt : Il freddo sta arrivando e la voglia di stare in casa cresce. Cosa offre @NetflixIT? Da 'L'esorcista' a 'Spider-man:… -