Terremoto Italia | nuova scossa fa salire la paura tra la popolazione | gente in strada

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Unadidi magnitudo 3 è stata registrata alle 5 e 45 nel Canale di Sicilia, al largo della costa sud di Malta. Stando ai rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro in mare a 27 chilometri di profondità e non sarebbe stato avvertito dalla. Non si segnalano infatti danni a persone o cose. https://twitter.com/INGVterremoti/status/1311517345995726848?s=20 Quello di questa mattina all'alba è stato il secondo evento sismico delle ultime 24 ore. Alle 3 del mattino di ieri infatti un'altradimagnitudo 4.2 è stata registrata nel Canale di Sicilia, al largo della costa meridionale di Malta. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e ...