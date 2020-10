Terremoti in Italia | a settembre 1309 eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale | circa 44 terremoti al giorno

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono stati 1309 gli eventidal 1 al 302020, in calo rispetto al precedente mese di agosto, con una media di circa 44al. Di questi, 150 hanno avuto una magnitudo uguale o maggiore di 2.0, circa 11%, e 23 di magnitudo uguale o maggiore di 3.0. Gli eventi più forti sono statial di fuori del territorio, in particolare in Croazia (Mb 4.5) il 20e in Albania (Mw 4.2 e Mw 4.0) il23 e 24. Infine il 30è avvenuto un terremoto di ...