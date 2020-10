Terapia ormonale, l’Italia ad una svolta: si cambia sesso gratis (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da oggi, le cure per il cambio di sesso saranno gratuite, accessibili quindi a tutti , una svolta storica per il nostro paese Iniezioni ormonali (Facebook)Da oggi, le iniezioni di dosi di ormoni per le persone trans, intenzionati a percorrere l’iter del cambio di sesso saranno gratuito su tutto il territorio nazionale. La misura, anticipata dalla regione Emilia Romagna nei giorni scorsi, sarà in vigore su tutto il territorio italiano, consentendo, finalmente, alle persone proiettate ad intraprendere questo tipo di Terapia di avere a disposizione trattamenti e applicazioni senza ricorrere ad insostenibili spese. Fino a ieri, scegliere di intraprendere questo determinato percorso, significava non solo intraprendere un cammino intenso e stressante, ma inoltre voleva spesso dire sostenere ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da oggi, le cure per il cambio disaranno gratuite, accessibili quindi a tutti , unastorica per il nostro paese Iniezioni ormonali (Facebook)Da oggi, le iniezioni di dosi di ormoni per le persone trans, intenzionati a percorrere l’iter del cambio disaranno gratuito su tutto il territorio nazionale. La misura, anticipata dalla regione Emilia Romagna nei giorni scorsi, sarà in vigore su tutto il territorio italiano, consentendo, finalmente, alle persone proiettate ad intraprendere questo tipo didi avere a disposizione trattamenti e applicazioni senza ricorrere ad insostenibili spese. Fino a ieri, scegliere di intraprendere questo determinato percorso, significava non solo intraprendere un cammino intenso e stressante, ma inoltre voleva spesso dire sostenere ...

ilpost : Da oggi i farmaci ormonali per le transizioni di genere sono gratuiti in tutta Italia - fattoquotidiano : In Emilia Romagna i farmaci per la terapia ormonale delle persone trans saranno gratis. ‘Regione vicina a chi affro… - Adnkronos : Gay, 'da oggi in tutta Italia terapia ormonale gratis per cambio di sesso' - BlueBandit_16 : RT @radio_zek: Da oggi in tutta Italia i farmaci per la terapia ormonale delle persone transgender saranno gratuiti e forniti dal Servizio… - blackxunicorns : RT @barb_edwire: TERAPIA ORMONALE GRATUITA IN ITALIA WE STAY WINNING BITCHES SUCATE TRANSFOBICI -