Temptation Island 2020: Gennaro legge una lettera ad Anna, svolta finale al falò (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con il falò di confronto anticipato fra Anna e Gennaro a Temptation Island 2020. I due, dopo non poche discussioni, decisero di abbandonare il programma di Canale Cinque da separati. Una scelta non poco sofferta ma che aveva trovato un germoglio di rimorso nell'animo di Gennaro. Non a caso l'uomo ha esplicitato il suo interesse a voler recuperare il rapporto con la sua fidanzata, magari sempre attraverso la trasmissione (del resto, è stata la ragione per cui i due si sono lasciati).E dunque, senza batter ciglio, la terza puntata di Temptation Island 2020 condotta da Alessia Marcuzzi ci ha proposto un falò di confronto straordinario in cui i due hanno nuovamente ...

