"Tampone negativo, ma ho paura per il mio lavoro". Samuel Peron, maledizione Ballando? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Samuel Peron, lo storico ballerino di Ballando con le stelle, deve fare i conti con un brusco stop a causa del Covid. Per lui le porte del programma di Milly si sono chiuse dopo la positività al Tampone. E' ancora a casa. Soprattutto è fermo: non sta lavorando. A Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele, racconta senza freni tutta la sua amarezza in collegamento skype. "Il problema delle partite iva non rappresenta solo gli artisti – dice Peron riferendosi ai problemi nel mondo degli artisti – rappresentano il 40% degli italiani, non c'è la stessa tutela dei dipendenti, parliamo dei diritti dei lavoratori: se non lavoriamo non creiamo reddito ma se stiamo a casa per malattia non abbiamo supporto dallo stato". Adesso ...

