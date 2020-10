Supercoppa di Germania | il Bayern Monaco conquista un altro titolo | battuto il Dortmund 3-2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Se per molti club, anzi quasi tutti, questo 2020 è stato complicato, soprattutto a livello fiinanziario e sportivo, ilpuò considerarlo una delle annate più ricche della loro storia. Contro il Borussiaè arrivato il quinto trofeo consecutivo, ladi, dopo che l’anno scorso Flick avevato un fantastico Triplete. Nella serata dell’Allianz Arena sono tante le emozioni. Prima i bavaresi passano in vantaggio due volte, con Tolisso e Lewandowaski, poi subiscono due reti dai gialloneri di Favre. I marcatori che illudono il Borussia sono Brandt e Haaland. Nel finale Kimmich mette definitivamente il risultato in ghiaccio. Serata spettacolare a. Si affrontano i due colossi ...