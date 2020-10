Super Smash Bros Ultimate – In arrivo Steve e Alex di Minecraft

(Di giovedì 1 ottobre 2020)– photo credit: Nintendo, il picchiaduro made in Nintendo, arricchisce il suo roaster con due nuovi combattenti. Sono infatti ineddi! L’annuncio è stato dato con un trailer, seguito da un breve messaggio del director della fortunata serie, Masahiro Sakurai. Ecco il testo del comunicato stampa:fanno parte del secondo Set sfidante del Fighters Pass Vol. 2 di, che include anche un nuovo scenario e sette brani musicali della serie ...

Fatti strada verso la vittoria a colpi di piccozza con il prossimo personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate: Steve e Alex di Minecraft! Steve e Alex saranno disponibili come parte del Fi ...Steve e Alex di Minecraft saranno i prossimi personaggi giocabili a unirsi a Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. L’annuncio è stato dato con ...