Super Smash Bros Ultimate: Annunciati nuovi personaggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Steve e Alex di Minecraft saranno i prossimi personaggi giocabili a unirsi a Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. L'annuncio è stato dato con un trailer, seguito da un breve messaggio del director Masahiro Sakurai. Steve e Alex fanno parte del secondo Set sfidante del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate, che include anche un nuovo scenario e sette brani musicali della serie Minecraft. Alle ore 16:30 di sabato 3 ottobre, Masahiro Sakurai fornirà ulteriori dettagli su Steve e Alex, inclusa la data di uscita, in un video creato per l'occasione. Steve e Alex saranno disponibili per tutti i giocatori che dispongono del Fighters Pass Vol. 2 di Super

