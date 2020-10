Super Mario Bros. 35 è disponibile in esclusiva gratuita per gli abbonati a Nintendo Switch Online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fin dai tempi in cui il Regno dei Funghi fu invaso per la prima volta da Bowser e i suoi scagnozzi 35 anni fa, Mario lo ha fronteggiato innumerevoli volte, eppure non ha mai affrontato una sfida come questa. Super Mario Bros. 35 per Nintendo Switch è disponibile oggi come esclusiva gratuita per i possessori dell'abbonamento a Nintendo Switch Online. Super Mario Bros. 35 riporta tutta l'azione classica dell'originale gioco per NES, con una nuova sfumatura a 35 giocatori. Corri contro il tempo come uno dei 35 giocatori che partecipano a Super Mario Bros. in contemporanea. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fin dai tempi in cui il Regno dei Funghi fu invaso per la prima volta da Bowser e i suoi scagnozzi 35 anni fa,lo ha fronteggiato innumerevoli volte, eppure non ha mai affrontato una sfida come questa.. 35 peroggi comeper i possessori dell'abbonamento a. 35 riporta tutta l'azione classica dell'originale gioco per NES, con una nuova sfumatura a 35 giocatori. Corri contro il tempo come uno dei 35 giocatori che partecipano a. in contemporanea. ...

NintendoItalia : Qual è il tuo gioco di Super Mario preferito? Qui li trovi tutti, dal 1985 a oggi! #SuperMario35 - NintendoItalia : Affronta altri 34 giocatori e batti i loro Mario! Super Mario Bros. 35 è ora disponibile gratuitamente in esclusiva… - NintendoItalia : Mettiti alla prova nella prima Sfida speciale di Super Mario Bros. 35, che include una selezione limitata di livell… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #SuperMarioBros35 disponibile per gli abbonati a #NintendoSwitchOnline. - gemu_gg : RT @NintendoItalia: Affronta altri 34 giocatori e batti i loro Mario! Super Mario Bros. 35 è ora disponibile gratuitamente in esclusiva per… -

