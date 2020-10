Super Mario Bros 35 disponibile GRATIS da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Fin dai tempi in cui il Regno dei Funghi fu invaso per la prima volta da Bowser e i suoi scagnozzi 35 anni fa,lo ha fronteggiato innumerevoli volte, eppure non ha mai affrontato una sfida come questa.. 35 per Nintendo Switch ècome esclusiva gratuita per i possessori dell’abbonamento a Nintendo Switch Online.. 35 riporta tutta l’azione classica dell’originale gioco per NES, con una nuova sfumatura a 35 giocatori. Corri contro il tempo come uno dei 35 giocatori che partecipano a. in contemporanea. Sconfiggi nemici e disturba gli avversari in una battaglia online per restare ...