Su Rai3 la prima tv di “La forma dell’acqua” | storia d’amore surreale Oscar miglior film 2018

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Mostri e grandi bellezze: gli amori contro natura del cinema sfoglia la gallery Guerra Fredda, un mostro anfibio e unad’amore: certamente in Ladell’acqua – The shape of water, in onda oggi inserata su, questi tre ingredientino una miscela singolare – e un trionfo. Ildel 2017 scritto e diretto da Guillermo del Toro ha ricevuto ben 13 nomination agli, aggiudicandosi quattro statuette. Tra cui quella per il...