Storia di Émile Zola | lo scrittore che si batteva contro le ingiustizie

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Émile, prima che un grande, fu un uomo coraggioso: si battélesociali del suo tempo senza mai aver paura delle conseguenze negative che il suo impegno poteva procurargli, esponendosi in prima persona in nome degli ideali di verità e giustizia. Per questo, pagò un prezzo molto caro. Padre del Naturalismo francese, nei suoi romanziraccontò le misere esistenze di minatori e operai che lavoravano tutto il giorno per un salario da fame. Attraverso le storie di personaggi appartenenti agli strati sociali più umili, lodi Germinal e de L’Ammazzatoio volle dimostrare che i meccanismi dell’ereditarietà e dell’ambiente influivano inesorabilmente sull’avverso destino dei ...