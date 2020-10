Stato di emergenza | Speranza | “Linea della massima prudenza Lavoriamo perché si evitino nuovi lockdown”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governo lavora per evitarelockdown e la linea è quella“. Il ministroSalute, Roberto, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni, dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid a cui stanno lavorando in collaborazione le multinazionali Sanofi e Gsk, predica cautela e attenzione per non vanificare il lavoro fatto negli ultimi mesi: “Oggi i numeri dell’Italia sono di gran lunga migliori rispetto a quelli di altri paesi europei ma questo non deve assolutamente farci stare tranquilli. Dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione e monitorare passo per passo e territorio per territorio“. “Adegueremo le misure di volta in volta all’evoluzione epidemiologica che c’è ...