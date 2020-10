Stato di emergenza, Conte senza freni: vuole prorogarlo fino al 31 gennaio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – “Capodanno con il lockdown” non è un titolo da cinepanettone ma è quello che sembrerebbe frullare nella testa del premier Giuseppe Conte. Sì, perché almeno stando a quanto riporta l’AdnKronos da autorevoli fonti, il governo giallofucsia sta valutando di prorogare lo Stato d’emergenza coronavirus in assenza di emergenza addirittura fino al 31 gennaio 2021. Un mese in più, dunque, rispetto al 31 dicembre, che era la data più probabile secondo quanto circolato in questi ultimi giorni. La proposta di “scollinare” il 2020, caldeggiata dai soliti “espertoni” del Comitato tecnico scientifico, sarebbe stata presa in considerazione nel corso della riunione di ieri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – “Capodanno con il lockdown” non è un titolo da cinepanettone ma è quello che sembrerebbe frullare nella testa del premier Giuseppe. Sì, perché almeno stando a quanto riporta l’AdnKronos da autorevoli fonti, il governo giallofucsia sta valutando di prorogare lod’coronavirus in asdiaddiritturaal 312021. Un mese in più, dunque, rispetto al 31 dicembre, che era la data più probabile secondo quanto circolato in questi ultimi giorni. La proposta di “scollinare” il 2020, caldeggiata dai soliti “espertoni” del Comitato tecnico scientifico, sarebbe stata presa in considerazione nel corso della riunione di ieri ...

