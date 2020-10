Speranza | “Lavoriamo perché si evitino lockdown Stato di emergenza? Io sono per la massima prudenza”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Coronavirus, il ministro della Salute Robertoha visitato lo stabilimento Sanofi di Anagni. Il Ministro della Salute Robertoha visitato lo stabilimento Sanofi di Anagni e ha parlato della situazione del coronavirus in Italia, toccando temi caldi come ad esempio la probabile proroga dellodie il rischio (al momento bassissimo, solo ipotetico) di nuovi. Coronavirus,: “Lavoriamo perché si” Proprio parlando di nuovi, il ministroha ribadito che il governo è costantemente al lavoro per evitare chiusure ma evidentemente continua a monitorare i dati. “Noi lavoriamo perché si ...