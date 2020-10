Sorteggi Champions: saranno Juventus-Barcellona, Atalanta-Liverpool e Inter-Real Madrid (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà Juventus-Barcellona, Ronaldo di nuovo contro Messi. Girone difficile per l’Atalanta, che trova Liverpool e Ajax, un po’ meglio per Inter e Lazio. Si è svolto a Nyon il Sorteggio per la fase a gruppi della prossima edizione di Champions League, che inizierà il 20 ottobre e terminerà il 29 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, in Turchia. Ecco tutti i raggruppamenti: Girone A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv MoscaGirone B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia MonchengladbachGirone C: Porto, Manchester City, Olympiakos, MarsigliaGirone D: Liverpool, Ajax, Atalanta, MidtjyllandGirone E: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà, Ronaldo di nuovo contro Messi. Girone difficile per l’, che trovae Ajax, un po’ meglio pere Lazio. Si è svolto a Nyon ilo per la fase a gruppi della prossima edizione diLeague, che inizierà il 20 ottobre e terminerà il 29 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, in Turchia. Ecco tutti i raggruppamenti: Girone A: Bayern Monaco, Atletico, Salisburgo, Lokomotiv MoscaGirone B:, Shakhtar Donetsk,, Borussia MonchengladbachGirone C: Porto, Manchester City, Olympiakos, MarsigliaGirone D:, Ajax,, MidtjyllandGirone E: ...

forumJuventus : ?? Domani i sorteggi di #UCL ?? Juventus testa di serie ?? Tutte le fasce complete ?? - DiMarzio : LIVE Sorteggi #UCLdraw | Tra poco i gironi della prossima #UCL - SkySport : CHAMPIONS LEAGUE Il sorteggio dei gironi ora in diretta su Sky E in LIVE STREAMING ?? @ChampionsLeague ?… - Dulafive : RT @LiveBianconera: ??NEW?? Speciale SORTEGGI CHAMPIONS: c'è il BARCELLONA PER LA JUVE! #LiveBianconera del 1° Ottobre 2020 è ON-LINE ?? ht… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sorteggi Champions: la Juve pesca il Barcellona, per l'Inter c'è il Real #ChampionsLeague -