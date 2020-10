Sorpresa al Roland Garros | Pliskova eliminata!

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Roland

PARIGI - Karolina Pliskova è stata eliminata a sorpresa dal Roland Garros. La tennista saluta tutti in anticipo dopo aver perso al secondo turno del torneo che si sta giocando in questi giorni sulla ...Martina Trevisan trova Maria Sakkari in occasione del terzo turno del Roland Garros 2020. La toscana ha sconfitto in maniera sorprendente l’americana Cori Gauff, confermando quanto di buono mostrato n ...