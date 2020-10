Slittano le riprese di The Flash 7 e Supergirl 6 per Covid-19 | stop a quelle di Riverdale e di altre serie

(Di giovedì 1 ottobre 2020)ancora ledi The7 e6 per-19 mentreproduzioni, comedie di Batwoman, si sono dovute fermare prendendosi una pausa dalla lavorazione. Ma cosa è successo questa volta e a cosa è dovuto questo? Secondo quanto si evince dagli ultimi rumors e da quanto scrive Hollywoodnorth sembra che lonon sia dovuto alla presenza di alcuni casi positivi tra i membri della troupe o del cast bensì al ritardo nell’arrivo dei risultati dal laboratorio. Secondo quanto riporta il sito sembra cheabbia messo in pausa ledella quinta stagione a Vancouver a causa dei ritardi nei risultati dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittano riprese

