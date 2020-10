Sileri (viceministro Salute): «Al momento non c’è il rischio di sospensione del campionato» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus della possibile sospensione del campionato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus della possibile sospensione del campionato. sospensione – «Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c’è, perché il problema riguarda un’unica squadra. Se solamente una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pierpaolodella, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus della possibiledelPierpaolodella, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus della possibiledel– «Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Alildidelnon c’è, perché il problema riguarda un’unica squadra. Se solamente una ...

