Sigarette elettroniche | un italiano ai vertici dell’organizzazione europea di settore

Nel corso della sua assemblea generale che si è tenuta ieri a Bruxelles, la Independent european Vape Alliance (Ieva) ha nominato vicepresidente Umberto Roccatti, attuale presidente di Anafe Confindustria, l'Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico. Ieva rappresenta in ambito comunitario le imprese attive nel settore del vaping, dai produttori ai distributori fino ai rivenditori al dettaglio. L'associazione ha l'obiettivo di sostenere e tutelare gli interessi del settore presso le istituzioni e gli stakeholder dell'Unione europea, con un particolare focus sulle azioni di promozione della cultura del rischio ridotto, strategia di tutela della salute per quei fumatori adulti di Sigarette tradizionali che non riescono o non vogliono smettere di fumare. La nomina di Roccatti ai ...

