Si va verso lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Il governo pensa a una maratona tv stile Telethon (Di giovedì 1 ottobre 2020) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il governo sta valutando di prorogare lo stato d’emergenza per il Covid-19 al 31 gennaio 2021. Un mese in più, dunque, rispetto alle ipotesi circolate negli ultimi tempi. La proposta sarebbe stata valutata, positivamente, nel corso della riunione di ieri sera tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza seguita al Consiglio dei ministri. Palazzo Chigi e lo stato d’emergenza Lo stato di emergenza, che per ora dura fino al 15 ottobre, taglierebbe così l’infelice traguardo di un anno. Venne infatti decretato esattamente il 31 gennaio del 2020. Nel corso della stessa riunione, il dem Dario Franceschini avrebbe inoltre sottolineato la necessità di spingere su ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, ilsta valutando di prorogare lod’emergenza per il Covid-19 al 312021. Un mese in più, dunque, rispetto alle ipotesi circolate negli ultimi tempi. La proposta sarebbe stata valutata, positivamente, nel corso della riunione di ieri sera tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza seguita al Consiglio dei ministri. Palazzo Chigi e lod’emergenza Lodi emergenza, che per ora duraal 15 ottobre, taglierebbe così l’infelice traguardo di un anno. Venne infatti decretato esattamente il 31del 2020. Nel corso della stessa riunione, il dem Dario Franceschini avrebbe inoltre sottolineato la necessità di spingere su ...

