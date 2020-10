Sheldon Cooper sta male, fan di Big Bang Theory nel panico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . Anche Jim Parsons, lo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, ha contratto il coronavirus. Lo ha rivelato lo stesso attore in un’intervista. Parsons lo ha svelato al pubblico di Jimmy Fallon, in un collegamento proprio con il Tonight Show di Jimmy Fallon; volendo scherzare sul triste argomento, l’attore ha anche tentato di spiegare come avrebbe … Leggi su youmovies (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . Anche Jim Parsons, lodi The Big, ha contratto il coronavirus. Lo ha rivelato lo stesso attore in un’intervista. Parsons lo ha svelato al pubblico di Jimmy Fallon, in un collegamento proprio con il Tonight Show di Jimmy Fallon; volendo scherzare sul triste argomento, l’attore ha anche tentato di spiegare come avrebbe …

AlexNick2000 : @_gretay Amo Sheldon Cooper però si deve muovere a levarsi dalle scatole - Screenweek : #JimParsons di The Big Bang Theory ha avuto il Covid-19 L'ex Sheldon Cooper rivela di essersi ammalato a marzo, sen… - AndreaRampinini : @glucanto Non sapevo che Sheldon Cooper fosse gay (per me non è Jim Parsons ??) - feltonsguitar : Abbiamo trovato Sheldon Cooper - amoilmare4 : I blogger non li sopporto perché come disse Sheldon Cooper 'i saputelli non piacciono a nessuno'. -

