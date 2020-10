Shannen Doherty e il cancro al 4° stadio: “Ho ancora tanta vita dentro di me” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Shannen Doherty, indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, è una combattente nata, una “fighter“. Così la chiamava il suo grande amico Luke Perry, Dylan nel telefilm, quando parlava della sua battaglia contro il tumore al seno diagnosticato una prima volta nel 2015. Così la conoscono i suoi amici più cari, Brian Austin Green (David), Ian Zering (Steve), Sarah Michelle Gellar. Shannen lo è sempre stata: fin da bambina, quando attrice famosa e di successo fin dalla adolescenza a Hollywood ha dovuto combattere contro i pregiudizi e i mille gossip sulla sua vita privata: “Intrattabile”, “litigiosa”, “una vera str..” e ha continuato a farlo da adulta, per estirpare gli stessi pregiudizi. Poi, dal 2015, per affrontare un mostro ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 ottobre 2020), indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, è una combattente nata, una “fighter“. Così la chiamava il suo grande amico Luke Perry, Dylan nel telefilm, quando parlava della sua battaglia contro il tumore al seno diagnosticato una prima volta nel 2015. Così la conoscono i suoi amici più cari, Brian Austin Green (David), Ian Zering (Steve), Sarah Michelle Gellar.lo è sempre stata: fin da bambina, quando attrice famosa e di successo fin dalla adolescenza a Hollywood ha dovuto combattere contro i pregiudizi e i mille gossip sulla suaprivata: “Intrattabile”, “litigiosa”, “una vera str..” e ha continuato a farlo da adulta, per estirpare gli stessi pregiudizi. Poi, dal 2015, per affrontare un mostro ...

