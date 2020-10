Shaila Gatta Instagram, una pausa caffè davvero originale: «Fantastica ballerina!» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni sera Shaila Gatta entra nelle case degli italiani con i suoi balletti sul bancone di Striscia la Notizia, insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva. La velina però è seguita moltissimo anche sui social. Il profilo Instagram di Shaila Gatta conta oltre 656 mila followers, che ogni giorno si lasciano incantare dai suoi scatti a dir poco pazzeschi. Poche ore fa ha pensato bene di condividere con loro la sua pausa caffè decisamente originale. La posa assunta da Shaila e il suo outfit non so passati inosservati ai suoi fan, i quali hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. In pochissimo tempo il post ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Shaila Gatta ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni seraentra nelle case degli italiani con i suoi balletti sul bancone di Striscia la Notizia, insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva. La velina però è seguita moltissimo anche sui social. Il profilodiconta oltre 656 mila followers, che ogni giorno si lasciano incantare dai suoi scatti a dir poco pazzeschi. Poche ore fa ha pensato bene di condividere con loro la suacaffè decisamente. La posa assunta dae il suo outfit non so passati inosservati ai suoi fan, i quali hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. In pochissimo tempo il post ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –>...

evdamon : Solo a me Selene ricorda Shaila Gatta? #uominiedonne - zazoomblog : Shaila Gatta agile e sexy nel VIDEO stende i followers con il fisico - #Shaila #Gatta #agile #VIDEO #stende - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Shaila Gatta in giallo ?????????? - Luca72139567 : RT @dea_channel: la dea Shaila Gatta in giallo ?????????? - horny_for_celeb : RT @dea_channel: la dea Shaila Gatta in giallo ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Shaila Gatta Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela festeggiano "vestite" così: trasparenze totali, spunta una foto incendiaria Liberoquotidiano.it Shaila Gatta Instagram: una pausa caffè davvero originale

Questa volta Shaila Gatta su Instagram si è davvero superata. Le è bastato pochissimo per risultare irresistibile. Lo scatto realizzato durante un servizio fotografico ha lasciato tutti quanti ...

Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela festeggiano "vestite" così: trasparenze totali, spunta una foto incendiaria

Il ritorno di Striscia la Notizia con la prima puntata della nuova stagione in onda su Canale 5 lunedì 28 settembre? Semplicemente un ...

Questa volta Shaila Gatta su Instagram si è davvero superata. Le è bastato pochissimo per risultare irresistibile. Lo scatto realizzato durante un servizio fotografico ha lasciato tutti quanti ...Il ritorno di Striscia la Notizia con la prima puntata della nuova stagione in onda su Canale 5 lunedì 28 settembre? Semplicemente un ...