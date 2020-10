(Di giovedì 1 ottobre 2020) "Se c’è una squadra con molti, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altriin tutte le altre squadre. Al momento ildi sospensione delnon c’è, perché il problema riguarda un’unica squadra". Sono queste le parole di Pierpaolo, che ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus.: "non aora"caption id="attachment 1029929" align="alignnone" width="593" Lukaku Vidal (getty images)/caption"Se solamente una squadra ha questi problemi, bisognerà trovare una soluzione per quella squadra, se invece dovessero esserci ...

ItaSportPress : Serie A, viceministro della Salute Sileri: 'Nessun rischio stop campionato. Ma se i positivi aumentano...' -… - sportface2016 : #SerieA - Le parole del viceministro #Sileri - LaStampa : Nel Genoa 15 positivi, rinviata a oggi la decisione sulla partita con il Torino. Il viceministro della Salute: ferm… - infoitsport : Serie A, viceministro Sileri: “Basta esultanze in campo. Se altri casi nel Napoli, stop di 7 giorni” - villaalbe : RT @pianetagenoa: Il viceministro Sileri: «Se si trovassero positivi anche nel Napoli, si rischia il blocco della serie A» - -

Ufficialmente ancora non sono stati validati, non possono essere ancora considerati un’alternativa ai tamponi. Può essere a rischio la partita Genoa-Torino, ma perché dovrebbe essere a rischio? Credo ...Nel Genoa 15 positivi, rinviata a oggi la decisione sulla partita con il Torino. Il viceministro della Salute: fermarsi per almeno per sette giorni ...Spadafora ha dunque assicurato il regolare svolgimento della serie A, prima di partecipare ... definito "avventate" le prime dichiarazioni del viceministro alla Salute, Sandra Zampa, che aveva ...