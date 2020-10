Serie A | sottosegretario Zampa | “Mi sono spiegata male | non ho detto di sospendere il campionato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Al Governo abbiamo la stessa idea, non credo che il Ministro Spadafora abbia un punto di vista diverso rispetto al protocollo che è stato siglato e di cui lui è stato fautore. Ieri nella mia prima intervista radiofonica evidentemente mimolto: quando ho‘quel protocollo deve essere rispettato’, ho dato per scontato che si conoscesse il contenuto. Nel protocollo non dice che si sospende il campionato, ma che non posgiocare i calciatori chepositivi e tutti i contatti stretti che hanno avuto. Quello che intendevo dire ieri era che si devono fermare quei giocatori“. Queste le parole di Sandraalla salute del Governo italiano, in un’intervista ...