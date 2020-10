Serie A | rinviata Genoa-Torino

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Coronavirus e : la decisione del Consiglio Straordinario di Lega. Come ipotizzato nei giorni scorsi, è statala partita diA tra. La decisione è stata ratificata nel corso del Consiglio Straordinario di Lega. La Lega ha sciolto le riserve ufficializzando il rinvio della partita diA tra, decisione che ha sollevato polemiche nel mondo del calcio. In mancanza di una norma, molti ipotizzavano che potesse valere la regola UEFA, secondo cui una squadra può giocare se ha a disposizione almeno tredici giocatori. In caso ne abbia a disposizione di meno si procede con il rinvio del match. Per quanto riguarda il, i calciatori positivi al coronavirus sarebbero undici, ...