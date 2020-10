Serie A | rinviata Genoa-Torino ma si giocherà regolarmente con 13 giocatori disponibili

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sono 14 tesserati delpositivi al Covid-19 e questa è la notizia della serata che ha coinvolto non solo il grifone ma anche l’interaA. Si tratta del primo bivio sanitario della stagione, perché se qualche caso di positività al momento attuale non genera preoccupazione, un vero e proprio cluster all’interno di … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Dopo la riunione fiume di mercoledì, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rinviare Genoa-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A che era in programma sabato alle 18. I rossoblù ...La gara tra Genoa e Torino, valida per la terza giornata del campionato di Serie A, è stata ufficialmente rinviata. Una decisione arrivata dopo il consiglio della Lega di Serie A che si è tenuto ...