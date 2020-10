Serie A, rinviata Genoa-Torino ma in futuro si giocherà come prevede norma Uefa (Di giovedì 1 ottobre 2020) La partita di sabato Genoa-Torino è stata rinviata. Lo ha stabilito il Consiglio straordinario di Lega, sospeso ieri e ripreso oggi alle 13 che non ha potuto far altro che prendere atto che di fronte alle 15 positività, fra le quali di 11 calciatori, ci si doveva fermare. Oltretutto in mattinata la Asl aveva impedito al Genoa di allenarsi. Attenzione però, la decisione di oggi è che Genoa-Torino è rinviata a data da destinarsi, ma per il futuro varrà la norma Uefa. Dunque, si giocherà. Serie A, rinviata Genoa-Torino ma in futuro si giocherà come ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) La partita di sabatoè stata. Lo ha stabilito il Consiglio straordinario di Lega, sospeso ieri e ripreso oggi alle 13 che non ha potuto far altro che prendere atto che di fronte alle 15 positività, fra le quali di 11 calciatori, ci si doveva fermare. Oltretutto in mattinata la Asl aveva impedito aldi allenarsi. Attenzione però, la decisione di oggi è chea data da destinarsi, ma per ilvarrà la. Dunque, si giocherà.A,ma insi giocherà...

