Serie A: le designazioni arbitrali per la terza giornata

L' Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, del VAR e dell'AVAR che dirigeranno le gare valide per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021

ATALANTA-CAGLIARI
PASQUA
BACCINI-SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: ORSATO
AVAR: GALETTO

BENEVENTO-BOLOGNA
SOZZA
ALASSIO-PERROTTI
IV: ABBATTISTA
VAR: DI BELLO
AVAR: FIORITO

FIORENTINA-SAMPDORIA
GIACOMELLI
CALIARI-BOTTEGONI
IV: MANGANIELLO
VAR: AURELIAMO
AVAR: CECCONI

JUVENTUS-NAPOLI
DOVERI
BINDONI-MELI
IV: CALVARESE
VAR: NASCA
AVAR: RANGHETTI

LAZIO-INTER
GUIDA
CARBONE-LONGO
IV: MASSA
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI

MILAN-SPEZIA
SERRA
DI VUOLO-RASPOLLINI
IV: PAIRETTO
VAR: VALERI
AVAR:

