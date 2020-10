Serie A, il professor Nanni: “Non ci sono le condizioni per un nuovo stop” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sospendere il campionato, e perché? Non dobbiamo chiudere il calcio a tutti i livelli per un focolaio. No, bisognerà semmai capire bene che cosa è successo, capirlo nei dettagli, in profondità”. Queste le parole di Gianni Nanni, membro della commissione medica della Federcalcio, che ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni de “Il Foglio”. “Bisogna stare molto attenti al protocollo, e soprattutto a quello che succede fuori dal calcio – ha aggiunto Nanni -. Bisogna intercettare eventuali positivi nelle famiglie, andare a tamponare chi ha dimostrato di avere sintomi. Il protocollo poi prevede anche altre cose, misure di sicurezza, di prevenzione che vanno rispettate e seguite senza mai abbassare la guardia. Perché non puoi applicare il protocollo e pretendere che ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sospendere il campionato, e perché? Non dobbiamo chiudere il calcio a tutti i livelli per un focolaio. No, bisognerà semmai capire bene che cosa è successo, capirlo nei dettagli, in profondità”. Queste le parole di Gianni, membro della commissione medica della Federcalcio, che ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni de “Il Foglio”. “Bisogna stare molto attenti al protocollo, e soprattutto a quello che succede fuori dal calcio – ha aggiunto-. Bisogna intercettare eventuali positivi nelle famiglie, andare a tamponare chi ha dimostrato di avere sintomi. Il protocollo poi prevede anche altre cose, misure di sicurezza, di prevenzione che vanno rispettate e seguite senza mai abbassare la guardia. Perché non puoi applicare il protocollo e pretendere che ...

sportface2016 : #SerieA - Le parole del professor #Nanni - infoitsport : Professor Andreoni: «Stop Serie A? Ecco come evitarlo» - Samp News 24 - infoitsport : Il professor Andreoni: 'Per non sospendere la Serie A servono test rapidi prima di ogni partita' - negri_teo : RT @ManuFerragina: Della fortuna e la bellezza di aver incontrato sul proprio cammino un ricercatore e uomo come il professor Negri. Una se… - FilBarbera : RT @ManuFerragina: Della fortuna e la bellezza di aver incontrato sul proprio cammino un ricercatore e uomo come il professor Negri. Una se… -