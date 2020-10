Serie A, giocatori positivi: Genoa-Torino rinviata (Di giovedì 1 ottobre 2020) La gara in programma alle 18 di sabato non si giocherà dopo i 16 casi di Covid riscontrati nel gruppo squadra rossoblù. I club hanno deciso di seguire le norme Uefa: d’ora in avanti in campo se una squadra ha a disposizione 13 calciatori. Inoltre sarà possibile richiedere un solo rinvio in caso si riscontrino … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) La gara in programma alle 18 di sabato non si giocherà dopo i 16 casi di Covid riscontrati nel gruppo squadra rossoblù. I club hanno deciso di seguire le norme Uefa: d’ora in avanti in campo se una squadra ha a disposizione 13 calciatori. Inoltre sarà possibile richiedere un solo rinvio in caso si riscontrino … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

