Serie A, c’è un nuovo rinvio per Covid 19. La situazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo la riunione fiume di mercoledì, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rinviare Genoa-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A che era in programma sabato alle 18. I rossoblù avevano chiesto di non giocare a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo, tra giocatori e staff tecnico. L'articolo Serie A, c’è un nuovo rinvio per Covid 19. La situazione proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo la riunione fiume di mercoledì, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rinviare Genoa-Torino, gara valida per la terza giornata diA che era in programma sabato alle 18. I rossoblù avevano chiesto di non giocare a causa delle 15 positività al-19 riscontrate nel gruppo, tra giocatori e staff tecnico. L'articoloA, c’è unper19. Laproviene da YesLife.it.

