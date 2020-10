Sergio Barzetti torna con il risotto all’italiana per le ricette di E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 ottobre 2020) E’to anchee nella cucina di E’ha proposto la ricetta delall’italiana, la ricetta di un primo piatto con cui festeggia la sua prima puntata del nuovo programma. Unovviamente cotto con il brodo vegetale e a cui aggiungiamo in cottura l’acqua del pomodoro. Per renderlo unall’italiana non solo il pomodoro rosso ma anche il verde del basilico, il bianco della ricotta vaccina. Ecco la prima ricetta diper il suo ritorno accanto ad Antonella Clerici, la ricetta deldi oggi 1 ottobre 2020 da E’. LEDI...