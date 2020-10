Senato, paura contagio di massa "Positivi? Altro che 2, almeno 12" (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il Covid è arrivato anche in Senato, dove due parlamentari del M5s hanno avuto l'esito positivo al tampone: sono Francesco Mollame e Marco Croatti. La notizia - si legge sul Corriere della Sera - ha provocato il panico a Palazzo Madama e i lavori sono sati sospesi. Ma si teme che il contagio sia molto più diffuso di quanto emerso. Buvette deserta, commessi spaesati, Senatori che si precipitano a fare il tampone. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il Covid è arrivato anche in, dove due parlamentari del M5s hanno avuto l'esito positivo al tampone: sono Francesco Mollame e Marco Croatti. La notizia - si legge sul Corriere della Sera - ha provocato il panico a Palazzo Madama e i lavori sono sati sospesi. Ma si teme che ilsia molto più diffuso di quanto emerso. Buvette deserta, commessi spaesati,ri che si precipitano a fare il tampone. Segui su affaritaliani.it

