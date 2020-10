Se la salute di Trump precipita? I poteri ad interim al vice Pence (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel confermareche Donald Trump è risultato positivo al coronavirus, il medico dellaCasa Bianca ha affermato che "al momento" il presidente "sta bene" econtinuerà a "svolgere i suoi doveri" presidenziali dalla quarantena. LaCostituzione americana comunque prevede che nel caso che il presidentefosse "incapacitato" a svolgere le sue funzioni, per esempio se dovesseaffrontare un intervento medico, il potere può essere trasferitotempor..... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel confermareche Donaldè risultato positivo al coronavirus, il medico dellaCasa Bianca ha affermato che "al momento" il presidente "sta bene" econtinuerà a "svolgere i suoi doveri" presidenziali dalla quarantena. LaCostituzione americana comunque prevede che nel caso che il presidentefosse "incapacitato" a svolgere le sue funzioni, per esempio se dovesseaffrontare un intervento medico, il potere può essere trasferitotempor..... Segui su affaritaliani.it

