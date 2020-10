Scuola: arcivescovo Delpini a insegnanti, 'faccio il tifo per voi' (2) (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Se anche il contesto è difficile, se anche il prestigio sociale della Scuola e di chi ci lavora è modesto, se anche lo stipendio è basso, chi lavora nella Scuola riceve l'intima soddisfazione di poter dire: dedico il mio tempo a favorire la crescita di persone che sanno stare insieme, che sanno pensare e parlare, ascoltare e discutere, leggere la storia e contemplare il mondo", ha proseguito Delpini. L'arcivescovo ha quindi invitato maestri, professori e presidi a vivere questo anno così particolare "come una sfida nella quale potere sentire gli applausi e gli incitamenti dei tifosi", ai quali lo stesso arcivescovo assicura di appartenere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Se anche il contesto è difficile, se anche il prestigio sociale dellae di chi ci lavora è modesto, se anche lo stipendio è basso, chi lavora nellariceve l'intima soddisfazione di poter dire: dedico il mio tempo a favorire la crescita di persone che sanno stare insieme, che sanno pensare e parlare, ascoltare e discutere, leggere la storia e contemplare il mondo", ha proseguito. L'ha quindi invitato maestri, professori e presidi a vivere questo anno così particolare "come una sfida nella quale potere sentire gli applausi e gli incitamenti deisi", ai quali lo stessoassicura di appartenere.

(Adnkronos) - "Io faccio il tifo per voi!". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, agli insegnanti e ai presidi che ha invitato questa sera in Duomo per la Messa dedicata alla scuola, ...

